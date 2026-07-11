Dnevni horoskop, Ribe, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Emotivna dubina dolazi snažno do izražaja. Vikend donosi nježnost, razumijevanje i osjećaj povezanosti. Nešto iz prošlosti može se vratiti kako bi donijelo novu spoznaju. Srce prepoznaje ono što je dugo tražilo.

Posao: Kreativnost i intuicija postaju važni pokretači. Moguće je pronalaženje inspiracije tamo gdje se najmanje očekuje. Ideje koje su ranije bile zanemarene sada dobivaju novu vrijednost.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira donosi obnovu energije. Naglašena je potreba za emocionalnim balansom. Tijelo bolje reagira kada se pronađe sklad između obaveza i odmora.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti posebno izražajni i puni simboličnih poruka. Intuicija postaje snažan vodič kroz unutarnje spoznaje. Moguće je pojavljivanje vizija koje bude kreativnost i maštu.