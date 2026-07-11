Dnevni horoskop, Rak, 11. i 12. 07. 2026.

Ljubav: Vikend donosi duboke emotivne trenutke i snažnu potrebu za bliskošću. Otkrivaju se osjećaji koji su dugo bili skriveni iza svakodnevnih obaveza. Neke veze prolaze kroz fazu nježnog obnavljanja. Povjerenje postaje temelj novih spoznaja.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do promjene perspektive. Ono što je izgledalo kao zastoj može pokazati svoju skrivenu svrhu. Strpljenje i emocionalna inteligencija donose prednost.

Zdravlje: Naglašena je povezanost između emocionalnog stanja i fizičke energije. Oslobađanje od starih briga donosi osjećaj olakšanja. Tijelo pozitivno reagira na mirnije okruženje.

Snovi i vizije: Snovi mogu biti snažni, simbolični i povezani s obiteljskim temama. Intuicija postaje izraženija nego inače. Moguće su poruke koje otkrivaju ono što se ne vidi na površini.