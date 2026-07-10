Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 07. 2026.

Ljubav: Duboke emocije postaju snažnije nego inače. Otkrivaju se osjećaji koji su dugo bili skriveni. Intenzitet odnosa donosi važne promjene u razumijevanju ljubavi. Tajne se pretvaraju u priliku za veću bliskost.

Posao: Na poslovnom planu dolazi do strateških pomaka. Intuicija pomaže u prepoznavanju pravih prilika. Stari izazovi gube svoju težinu. Moguće je ostvarenje cilja koji je dugo bio u pripremi.

Zdravlje: Regenerativna energija postaje izražena. Psihička snaga raste kroz suočavanje s vlastitim spoznajama. Organizam pokazuje sposobnost prilagodbe. Dolazi do osjećaja unutarnjeg pročišćenja.