Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 09. 07. 2026.
Ljubav: Stabilnost i ozbiljnost obilježavaju emotivno područje. Odnosi se grade na čvršćim temeljima, a povjerenje postaje sve važnije. Slobodni Jarci mogu privući osobu koja ostavlja dojam pouzdanosti. Jedna emocionalna odluka donosi olakšanje.
Posao: Predanost i odgovornost donose priznanje u poslovnom okruženju. Dugoročni ciljevi postaju bliži ostvarenju. Pojavljuje se osjećaj da se trud iz prošlosti konačno vraća. Financijska stabilnost dobiva snažniju osnovu.
Zdravlje: Organizam traži ravnotežu između obaveza i odmora. Unutarnja disciplina pomaže u održavanju energije. Osjećaj sigurnosti pozitivno djeluje na vitalnost. Dolazi razdoblje postupnog jačanja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Karlovčanin kod Supernove na biciklističkoj stazi naletio na metalni dio semafora, pao s bicikla i ozlijedio se: Tko je odgovoran?
emedjimurje /
PREGOVORI I DOMIŠLJATOST Kako su međimurski policajci nagovorili Trninića da se preda?
RI PORTAL /
Obnovljena dječja igrališta! Postavljene nove sprave na čak devet lokacija
dubrovački dnevnik /
Azil Dubrovnik organizira posebno druženje: Psi koji traže dom čekaju vas na plaži
e zadar /
Devet godina UNESCO-ova statusa zadarskih bedema – sačuvati ih i predstaviti budućim generacijama
SiB /
Obiteljski nasilnik razbio čašu pa partnerici rekao: “Boli me k**** glupačo, tvoje je da počistiš”. Pogledajte kako ga je sud kaznio
Izdvojeno
macron nije trump /
Francuzi bijesni! FIFA odbila žalbu za Olisea, a onda stigla nova odluka koja diže prašinu
gotova era /
Od anonimca do hrvatskog junaka: Zlatko Dalić napustio klupu koju će biti teško naslijediti