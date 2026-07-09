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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 09. 07. 2026.
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Ljubav: Stabilnost i ozbiljnost obilježavaju emotivno područje. Odnosi se grade na čvršćim temeljima, a povjerenje postaje sve važnije. Slobodni Jarci mogu privući osobu koja ostavlja dojam pouzdanosti. Jedna emocionalna odluka donosi olakšanje.

Posao: Predanost i odgovornost donose priznanje u poslovnom okruženju. Dugoročni ciljevi postaju bliži ostvarenju. Pojavljuje se osjećaj da se trud iz prošlosti konačno vraća. Financijska stabilnost dobiva snažniju osnovu.

Zdravlje: Organizam traži ravnotežu između obaveza i odmora. Unutarnja disciplina pomaže u održavanju energije. Osjećaj sigurnosti pozitivno djeluje na vitalnost. Dolazi razdoblje postupnog jačanja.

Dnevni Horoskop Jarac

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