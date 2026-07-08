Dnevni horoskop, Ribe, 08. 07. 2026.

Ljubav: Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Osjećaji se produbljuju, a povezanost s bliskim osobama postaje izraženija. Romantična energija donosi trenutke koji ostaju zapamćeni.

Posao: Kreativnost i mašta postaju važni pokretači poslovnih događanja. Ideje koje su dugo sazrijevale mogu pronaći pravi trenutak za ostvarenje. Suradnje donose nove uvide i korisna iskustva.

Zdravlje: Povećava se osjetljivost na okolinu, ali i sposobnost unutarnje obnove. Mirniji trenuci donose vraćanje energije. Emocionalna ravnoteža postaje temelj boljeg osjećaja blagostanja.