Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 08. 07. 2026.
Ljubav: U odnosima se stvaraju okolnosti za dublje povezivanje i emotivnu sigurnost. Pokazuje se koliko su iskrenost i povjerenje važni za buduće korake. Neke skrivene emocije izlaze na površinu i donose novo razumijevanje.
Posao: Poslovne obveze donose potvrdu uloženog truda iz prethodnog razdoblja. Stabilnost se gradi kroz strpljenje, a rezultati postaju vidljiviji. Moguće je ostvarenje dogovora koji je dugo bio u pripremi.
Zdravlje: Naglašena je potreba za skladom između fizičke i emocionalne energije. Umor iz prošlosti postupno se otpušta, a osjećaj obnove postaje izraženiji. Pozitivni unutarnji pomaci odražavaju se na opće stanje.
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