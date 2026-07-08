Dnevni horoskop, Bik, 08. 07. 2026.

Ljubav: U odnosima se stvaraju okolnosti za dublje povezivanje i emotivnu sigurnost. Pokazuje se koliko su iskrenost i povjerenje važni za buduće korake. Neke skrivene emocije izlaze na površinu i donose novo razumijevanje.

Posao: Poslovne obveze donose potvrdu uloženog truda iz prethodnog razdoblja. Stabilnost se gradi kroz strpljenje, a rezultati postaju vidljiviji. Moguće je ostvarenje dogovora koji je dugo bio u pripremi.

Zdravlje: Naglašena je potreba za skladom između fizičke i emocionalne energije. Umor iz prošlosti postupno se otpušta, a osjećaj obnove postaje izraženiji. Pozitivni unutarnji pomaci odražavaju se na opće stanje.