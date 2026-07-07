Dnevni horoskop, Ribe, 07. 07. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana osjetljivost na tuđe osjećaje. Jedan iskren pogled ili kratka poruka mogli bi probuditi snažne emocije. U vezama će biti naglašena nježnost i međusobno razumijevanje. Slobodnima će sudbina pripremiti zanimljiv susret.

Posao: Na poslovnom planu bit će prepoznata kreativnost koja je dugo ostajala u sjeni. Jedna prilika pokazat će se vrijednijom nego što će se isprva činiti. Financijska pitanja razvijat će se u stabilnijem smjeru. Bit će ostavljen vrlo dobar dojam na okolinu.

Zdravlje: Unutarnji mir pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje organizma. Razina energije bit će u blagom porastu. Manje napetosti postupno će biti otpuštene. Dan će završiti osjećajem zadovoljstva i emocionalne ravnoteže.