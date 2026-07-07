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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 07. 2026.
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Ljubav: Bit će naglašena potreba za stabilnošću i iskrenošću. Odnos koji je prolazio kroz iskušenja počet će pokazivati znakove oporavka. Slobodnima će biti zanimljiva osoba ozbiljnih namjera. Povjerenje će biti dodatno učvršćeno.

Posao: Odgovornost će biti nagrađena priznanjem. Poslovni planovi razvijat će se sigurnim tempom. Financijska pitanja pokazat će pozitivne pomake. Bit će potvrđena vrijednost dugoročnog pristupa.

Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru izdržljivost. Manje tegobe brzo će biti prevladane. Psihička stabilnost bit će izraženija nego prethodnih dana. Dan će proteći bez većih opterećenja.

Dnevni Horoskop Jarac

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