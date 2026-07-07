Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 07. 07. 2026.
Ljubav: Bit će naglašena potreba za stabilnošću i iskrenošću. Odnos koji je prolazio kroz iskušenja počet će pokazivati znakove oporavka. Slobodnima će biti zanimljiva osoba ozbiljnih namjera. Povjerenje će biti dodatno učvršćeno.
Posao: Odgovornost će biti nagrađena priznanjem. Poslovni planovi razvijat će se sigurnim tempom. Financijska pitanja pokazat će pozitivne pomake. Bit će potvrđena vrijednost dugoročnog pristupa.
Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru izdržljivost. Manje tegobe brzo će biti prevladane. Psihička stabilnost bit će izraženija nego prethodnih dana. Dan će proteći bez većih opterećenja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Presuda karlovačkog suda! Majstor će morati potegnuti u džep, zbog nekvalitetno izvedenih radova mora platiti 7.200 eura?
emedjimurje /
MUZEJ MEĐIMURJA ČAKOVEC Lovci na baštinu: Ines Virč održala radionicu o heraldici za djecu
RI PORTAL /
DRAMA NA OBILAZNICI! Policijski motociklist osigurao prolaz teško ozlijeđenoj osobi od Matulja do Rijeke
dubrovački dnevnik /
Knežević predala primjedbu na GUP: 'Morski autobus ne smije postati pokriće za privatizaciju obale!'
e zadar /
Zadarska županija širi kreditne potpore: nakon stambenih, novi program za mlade poljoprivrednike
SiB /
Objavljeni detalji požara stambene zgrade u Orahovici: Vatra uništila stan i krovište, stanar teško ozlijeđen
Izdvojeno
REAKCIJE /
Španjolski izbornik otkrio što je presudilo, portugalski okrivio sreću
DOLAZI SPASITELJ /
Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik