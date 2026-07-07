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Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 07. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Djevica, 07. 07. 2026.
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Ljubav: Bit će uočena važnost malih znakova pažnje. Odnos koji je bio opterećen nesporazumima počet će se razvijati u mirnijem smjeru. Slobodnima će biti zanimljiva osoba s kojom će razgovor teći spontano. Povjerenje će biti u središtu zbivanja.

Posao: Detalji će imati presudnu ulogu u poslovnim događanjima. Bit će dovršeni zadaci koji su zahtijevali veliku preciznost. Financijska situacija ostat će stabilna. Bit će potvrđena vrijednost uloženog rada.

Zdravlje: Organizam će dobro podnositi svakodnevni ritam. Manji umor neće ostaviti trajnije posljedice. Psihička stabilnost bit će naglašena. Dan će proteći bez većih opterećenja.

Dnevni Horoskop Djevica

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