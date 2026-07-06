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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 06. 07. 2026.
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Ljubav: U ljubavi će se pojavljivati želja za slobodom i novim iskustvima. Odnosi će biti obojeni optimizmom, ali i nepredvidivošću. Privlačnost će se razvijati kroz avanturističke situacije. Emocionalna otvorenost bit će pojačana.

Posao: Poslovne prilike pojavljivat će se kroz neplanirane okolnosti. Širenje horizonta bit će naglašeno. Putovanja ili komunikacija na daljinu imat će važnu ulogu. Fleksibilnost će donositi prednost.

Zdravlje: Vitalnost će biti pojačana, ali i sklonost pretjerivanju. Tijelo će zahtijevati više kretanja. Ravnoteža će se održavati kroz aktivnost. Povremeni umor bit će kratkotrajan.

Dnevni Horoskop Strijelac

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