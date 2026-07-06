Dnevni horoskop, Ovan, 06. 07. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će naglašena potreba za jasnijim emocijama, ali će dio istine ostati neizrečen. Moguće je da će se stari obrasci ponašanja ponovno aktivirati kroz neočekivane susrete. Privlačnost će biti pojačana prema osobama koje djeluju nedostižno. Osjećaj unutarnje napetosti bit će prisutan, ali i uzbudljiv.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorena vrata novim dinamikama koje će zahtijevati brze reakcije. Situacije će se razvijati brže nego što je planirano, pa će se improvizacija pokazati ključnom. Pojavit će se i kratkotrajni nesporazumi u komunikaciji. Unatoč tome, dojam profesionalne snage bit će pojačan.

Zdravlje: Energetski ritam bit će promjenjiv, uz periode pojačane vitalnosti i kratkih padova. Tijelo će reagirati na stresne podražaje osjetljivije nego inače. Mogući su nemir i pojačana unutarnja napetost. Ravnoteža će se spontano vraćati u večernjim satima.