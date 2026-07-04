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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 07. 2026.
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Ljubav: Intenzitet emocija raste i dovodi do situacija koje otkrivaju skrivene motive. Privlačnost se pojačava kroz misteriozne okolnosti. Neke istine izlaze na površinu.

Posao: Skriveni planovi ili informacije postaju vidljiviji i utječu na odluke. Transformacija poslovnog okruženja je naglašena.

Zdravlje: Psihička napetost može biti izražena kroz unutarnji nemir.

Snovi i vizije: Snovi donose slike transformacije i dubokih voda.

Dnevni Horoskop škorpion

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