Dnevni horoskop, Škorpion, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: Intenzitet emocija raste i dovodi do situacija koje otkrivaju skrivene motive. Privlačnost se pojačava kroz misteriozne okolnosti. Neke istine izlaze na površinu.

Posao: Skriveni planovi ili informacije postaju vidljiviji i utječu na odluke. Transformacija poslovnog okruženja je naglašena.

Zdravlje: Psihička napetost može biti izražena kroz unutarnji nemir.

Snovi i vizije: Snovi donose slike transformacije i dubokih voda.