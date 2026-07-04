Dnevni horoskop, Bik, 04. i 05. 07. 2026.

Ljubav: U odnosima se razvija potreba za sigurnošću koja će biti testirana kroz neočekivane situacije. Emocionalna stabilnost bit će narušena sitnim, ali značajnim promjenama ponašanja druge strane. Privlačnost se produbljuje kroz tišinu i nenametljive geste.

Posao: Financijska pitanja dolaze u fokus, a odluke koje su ranije odgađane sada se počinju razmatrati ozbiljnije. Stabilnost će biti tražena, ali će okolnosti poticati prilagodbu.

Zdravlje: Tijelo pokazuje potrebu za usporavanjem i regeneracijom kroz jednostavnije aktivnosti. Osjetljivost na stresne podražaje može biti pojačana.

Snovi i vizije: Snovi o prirodi i zemlji pojavljuju se kao simbol vraćanja unutarnjoj ravnoteži.