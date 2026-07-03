Dnevni horoskop, Lav, 03. 07. 2026.

Ljubav: Privlačnost će biti naglašena i lako uočljiva u društvenim situacijama. Emocionalne reakcije bit će intenzivne, ali brzo prolazne. U odnosima će se stvarati snažna dinamika privlačenja i povlačenja.

Posao: U profesionalnom okruženju bit će prepoznat utjecaj i prisutnost. Nove prilike pojavit će se kroz javne ili vidljive situacije. Određeni izazovi bit će prikazani kao testovi sposobnosti.

Zdravlje: Vitalnost će biti pojačana, ali s povremenim padovima energije. Tijelo će reagirati na stres brzim promjenama ritma. Ravnoteža će se održavati kroz aktivnost.