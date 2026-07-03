Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 03. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna dubina bit će naglašena kroz povratak starih osjećaja. Odnosi će biti obojeni nostalgijom i suptilnim povezivanjem. Neke tihe želje bit će prepoznate u pravom trenutku.
Posao: Radne obaveze odvijat će se u pozadini, bez naglih promjena. Važne informacije bit će primljene kroz indirektne izvore. Stabilnost će se postupno učvršćivati.
Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, posebno na vanjske utjecaje. Umor će se javljati u valovima. Potreba za povlačenjem u mirniji prostor bit će izražena.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Novo izdanje Karlovac Open Air Tribute Festivala: Stiže talijanski The Rockstar Show
emedjimurje /
Načelnik Male sSbotice: Nakon dugog čekanja stižu važni infrastrukturni zahvati
RI PORTAL /
Goran Filipec vraća se na Riječke ljetne noći, a Orient Express stiže u remizu na Mlaci!
dubrovački dnevnik /
Dubrovački Taj Mahal zadržao prestižnu oznaku
e zadar /
Lista čekanja za nove grobnice bit će javna; Nasadi preuzimaju novo groblje u rujnu
SiB /
Nekadašnji slavonski industrijski gigant traži novog vlasnika: Cijena 19 milijuna eura
Izdvojeno
NAKON POBJEDE /
Napadača Španjolske pitali želi li Hrvatsku ili Portugal: 'Imam prijatelje...'
IDEMO, HRVATSKA! /
Navijači podržali Dalića oko sastava: 'Vrijeme je da naplatimo dug'