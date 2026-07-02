Dnevni horoskop, Rak, 02. 07. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana i prošlost će se nenadano vraćati u misli. Bliskost će biti tražena kroz sigurnost i razumijevanje. Nježni odnosi bit će dodatno učvršćeni.

Posao: Fokus će biti usmjeren na obiteljske ili privatne obaveze koje se prepliću s radnim obavezama. Određene situacije bit će rješavane tiho, bez velike buke. Intuicija će igrati važnu ulogu u odlukama.

Zdravlje: Osjetljivost probavnog sustava mogla bi biti izraženija. Emocije će imati direktan utjecaj na fizičko stanje. Potreba za mirom i povlačenjem bit će naglašena.