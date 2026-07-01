Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 01. 07. 2026.
Ljubav: Bit će primijećene sitnice koje će imati veliko značenje. Jedna iskrena gesta vratit će osmijeh na lice. U odnosima će biti naglašena potreba za povjerenjem. Neizvjesnost će se postupno raspršiti.
Posao: Organiziranost će donijeti prednost u odnosu na druge. Poslovni zadaci bit će dovršeni uspješnije od očekivanog. Jedna prilika mogla bi otvoriti vrata budućim uspjesima. Financijska stabilnost bit će sve izvjesnija.
Zdravlje: Opće stanje organizma bit će zadovoljavajuće. Manje tegobe brzo će izgubiti na važnosti. Osjećaj ravnoteže bit će naglašen tijekom cijelog dana. Psihička stabilnost dodatno će ojačati.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Možemo i SDP u Karlovcu: Plenković je odgovoran za jednu od najviših stopa inflacije
emedjimurje /
Jubilej policije u Čakovcu: Interventna jedinica 'Kobre' obilježila 25 godišnjicu postojanja
RI PORTAL /
U požaru na Turniću poginula 60-godišnjakinja, policija objavila detalje tragedije u stanu
dubrovački dnevnik /
Projekt buduće marine na Mljetu zabrinuo mještane: 'Dobit ćemo još jednog zagađivača!'
e zadar /
Gaši pozvao Radetu da vrati mandat SDP-u
SiB /
Pokušao izbjeći sudar pa izazvao lančanu nesreću, policija objavila detalje užasa kod Osijeka
Izdvojeno
od 03:00 /
Borba za osminu finala na Azteci: Domaćin s maksimalnim učinkom protiv iznenađenja skupine
IZVUKLI GA SPASIOCI /
Čudo nakon katastrofe u Venezueli: Dječak spašen iz ruševina nakon šest dana
'SKORO SAM DOBILA INFARKT' /
Zagrebačka Paragvajka u ekstazi nakon pobjede: 'Sanjala sam nas s Hrvatskom u finalu'
BIT ĆE KAOS /
Norveška nikad nije izgubila od Brazila i već ga je pobjeđivala na SP-u! Haaland: 'Ovo je ludo'
ČUDO U GORSKOM KOTARU /
Hrvatska se kuha na +35, a oni se bude na 13 °C! 'Cijelo ljeto imamo hladovinu'