Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 01. 07. 2026.
Ljubav: Karizma će biti posebno izražena. U jednom odnosu bit će probuđene emocije koje su dugo bile potisnute. Slobodni Lavovi mogli bi privući osobu snažnog karaktera. Iznenađenje će uljepšati večernje sate.
Posao: Na poslovnom planu bit će otvoren prostor za napredovanje. Jedna odluka pokazat će se važnijom nego što će se isprva činiti. Autoritet će biti dodatno potvrđen. Financijske okolnosti postupno će jačati osjećaj sigurnosti.
Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Dobar ritam dana pridonijet će osjećaju zadovoljstva. Manje napetosti neće ostaviti značajniji trag. Raspoloženje će biti vrlo stabilno.
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