Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 30. 06. 2026.
Ljubav: Jedan pogled ili osmijeh bit će dovoljan da probudi snažne emocije. Odnosi će biti obilježeni većim međusobnim razumijevanjem. Prošle nesigurnosti postupno će izgubiti svoju važnost. Bit će naglašena potreba za bliskošću.
Posao: Dogovor koji se dugo čekao mogao bi biti uspješno zaključen. Vaše ideje bit će prihvaćene s odobravanjem. Financijska situacija pokazat će znakove stabilizacije. Poslovna atmosfera bit će znatno ugodnija.
Zdravlje: Osjećaj unutarnje ravnoteže bit će izražen tijekom cijelog dana. Manjak energije neće predstavljati veći problem. Pozitivne misli povoljno će djelovati na organizam. Večer će biti obilježena osjećajem opuštenosti.
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