Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se pojaviti potreba za slobodom i širim prostorom za izražavanje. Neočekivani susreti mogli bi pokrenuti nove emocije. Dinamika odnosa bit će promjenjiva.
Posao: Profesionalne prilike pojavit će se kroz šire mreže kontakata. Planovi će se mijenjati u hodu, ali bez većih gubitaka. Naglasak će biti na fleksibilnosti.
Zdravlje: Tijelo će pokazivati dobru otpornost, ali i potrebu za kretanjem. Nemir će se povremeno pojavljivati ako se energija ne usmjeri. Aktivnost će biti ključna.
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