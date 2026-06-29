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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se pojaviti potreba za slobodom i širim prostorom za izražavanje. Neočekivani susreti mogli bi pokrenuti nove emocije. Dinamika odnosa bit će promjenjiva.

Posao: Profesionalne prilike pojavit će se kroz šire mreže kontakata. Planovi će se mijenjati u hodu, ali bez većih gubitaka. Naglasak će biti na fleksibilnosti.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati dobru otpornost, ali i potrebu za kretanjem. Nemir će se povremeno pojavljivati ako se energija ne usmjeri. Aktivnost će biti ključna.

Dnevni Horoskop Strijelac

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