Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 06. 2026.
Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će pokrenuti razgovori koji su se dugo odgađali. Neke emocije bit će izrečene tiše nego inače, ali s jačim učinkom nego što se očekivalo. Osjećaj bliskosti mogao bi se razviti iz neočekivanih situacija.
Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti kroz kontakte koji nisu ranije bili uzimani u obzir. Dinamika okoline mijenjat će se brže nego što se planiralo. Određeni zadaci bit će završeni pod pojačanim pritiskom, ali bez većih posljedica.
Zdravlje: Energetski ritam bit će promjenjiv, uz kratke periode naglog umora. Tijelo će tražiti više odmora nego inače, iako će se tempo teško usporavati. Manji znakovi iscrpljenosti mogli bi biti ignorirani.
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