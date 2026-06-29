Dnevni horoskop, Ovan, 29. 06. 2026.

Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će pokrenuti razgovori koji su se dugo odgađali. Neke emocije bit će izrečene tiše nego inače, ali s jačim učinkom nego što se očekivalo. Osjećaj bliskosti mogao bi se razviti iz neočekivanih situacija.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti kroz kontakte koji nisu ranije bili uzimani u obzir. Dinamika okoline mijenjat će se brže nego što se planiralo. Određeni zadaci bit će završeni pod pojačanim pritiskom, ali bez većih posljedica.

Zdravlje: Energetski ritam bit će promjenjiv, uz kratke periode naglog umora. Tijelo će tražiti više odmora nego inače, iako će se tempo teško usporavati. Manji znakovi iscrpljenosti mogli bi biti ignorirani.