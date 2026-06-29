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Dnevni horoskop, Ovan, 29. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 29. 06. 2026.
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Ljubav: U ljubavnim odnosima bit će pokrenuti razgovori koji su se dugo odgađali. Neke emocije bit će izrečene tiše nego inače, ali s jačim učinkom nego što se očekivalo. Osjećaj bliskosti mogao bi se razviti iz neočekivanih situacija.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti kroz kontakte koji nisu ranije bili uzimani u obzir. Dinamika okoline mijenjat će se brže nego što se planiralo. Određeni zadaci bit će završeni pod pojačanim pritiskom, ali bez većih posljedica.

Zdravlje: Energetski ritam bit će promjenjiv, uz kratke periode naglog umora. Tijelo će tražiti više odmora nego inače, iako će se tempo teško usporavati. Manji znakovi iscrpljenosti mogli bi biti ignorirani.

Dnevni Horoskop Ovan

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