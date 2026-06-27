Dnevni horoskop, Strijelac, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Osjećaj slobode bit će naglašen u odnosima. Nova iskustva mogla bi donijeti uzbuđenje. Emocionalna iskrenost bit će u prvom planu.

Posao: Mogućnosti širenja vidika bit će izražene. Informacije iz inozemstva ili udaljenih izvora mogle bi biti značajne. Optimizam će poticati nove inicijative.

Zdravlje: Energetski valovi bit će promjenjivi, ali snažni. Potreba za kretanjem bit će izražena. Umjerenost će biti važna kako bi se izbjeglo iscrpljivanje.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati motive putovanja i širenja. Vizije će biti inspirativne i usmjerene prema budućnosti. Osjećaj slobode bit će dominantan.