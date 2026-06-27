Dnevni horoskop, Ovan, 27. i 28. 06. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će naglašena potreba za emocionalnim razrješenjem starih situacija. Neočekivani razgovori mogli bi otvoriti teme koje su dugo bile potisnute. U odnosima će se osjetiti pomak prema iskrenijem povezivanju.

Posao: Dovršavanje započetih obaveza bit će stavljeno u prvi plan. Pojavit će se dojam da se određene odluke napokon kristaliziraju. Suradnje će biti obilježene promjenjivom dinamikom, ali i važnim uvidima.

Zdravlje: Energetski ritam će varirati, uz povremene valove umora. Tijelu će biti potrebna dodatna regeneracija nakon mentalnog napora. Ravnoteža će se postupno vraćati kroz mirnije aktivnosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti izraženi i simbolični, s naglaskom na kretanje i promjene. Vizije budućih odluka mogle bi se pojavljivati u fragmentima. Intuicija će biti pojačana kroz noćne slike.