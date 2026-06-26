Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 26. 06. 2026.
Ljubav: U emotivnom području bit će naglašena potreba za dokazivanjem iskrenosti, ali će se istine otkrivati postupno. Neočekivan razgovor mogao bi promijeniti dinamiku odnosa. Privlačnost će biti pojačana kroz situacije koje nisu unaprijed planirane.
Posao: Na profesionalnom planu bit će pokrenuti procesi koji su ranije bili odgađani. Očekuje se suočavanje s osobom koja ima drugačiji pristup radu. Rezultati će ovisiti o sposobnosti brzog prilagođavanja.
Zdravlje: Razina energije će varirati tijekom dana, uz povremene nagle padove koncentracije. Tijelu će biti potrebni kraći odmori kako bi se održala stabilnost. Moguća je osjetljivost na stresne podražaje.
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