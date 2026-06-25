Dnevni horoskop, Djevica, 25. 06. 2026.

Ljubav: Ljubav će se promatrati kroz detalje koji drugima možda promiču. Mala promjena u ponašanju mogla bi otvoriti veliko pitanje. Bit će prisutna potreba za jasnoćom, ali osjećaji neće pristajati na strogu analizu. U jednom odnosu mogla bi se prepoznati istina koja je dugo bila prikrivena sitnicama.

Posao: Na poslovnom planu bit će mnogo zadataka koji traže preciznost i strpljenje. Nešto što je bilo zapušteno moglo bi se morati dovesti u red. Moguće je priznanje za odgovornost koja se podrazumijevala. Ipak, iza uredne vanjštine ostat će osjećaj da se sprema važniji korak.

Zdravlje: Zdravlje će tražiti ravnotežu između obaveza i odmora. Nervozu bi moglo pojačati previše razmišljanja o stvarima koje nisu pod kontrolom. Tijelo će jasno pokazivati gdje je granica. Smirenje će dolaziti kroz jednostavnost i povratak osnovnim navikama.