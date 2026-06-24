Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 24. 06. 2026.
Ljubav: Neočekivane emocije mogle bi se pojaviti kroz iznenadne susrete ili poruke. Odnosi će biti obojeni promjenjivom dinamikom. Sloboda izražavanja bit će naglašena.
Posao: Inovativne ideje bit će prisutne, ali njihova realizacija bit će uvjetovana okolnostima. Promjene u planovima bit će česte. Suradnja s drugima donijet će neočekivane rezultate.
Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, uz povremenu napetost. Tijelo će tražiti kratke pauze. Ravnoteža će se uspostavljati kroz smanjenje stimulacije.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Više od 150 događanja! Počinje Zvjezdano ljeto
emedjimurje /
Mjesni odbor odlazi u povijest? Pucnjava i nered u domu prelili čašu
RI PORTAL /
Neven Šantić: Hoće li bezobzirna državna birokracija uništiti Fotoklub Rijeka?
dubrovački dnevnik /
Požare uzrokovali udari munja, onaj u Konavlima gasit će i kanaderi
e zadar /
Zadranin Ivan Beram novi voditelj omladinskog pogona KK Zadar
SiB /
Slavonci se kuhaju na više od 30 stupnjeva, a prijeti i novo nevrijeme
Izdvojeno
NISU NAM POMOGLI /
Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska
PRAVI SASTAV /
Navijači ne mogu vjerovati da je Dalić njega stavio u prvu postavu: Dallasić oduševio komentarom