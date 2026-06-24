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Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 24. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 24. 06. 2026.
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Ljubav: Emocije će biti pojačane i usmjerene prema prošlim iskustvima. Bliski odnosi mogli bi se naći pod utjecajem neizgovorenih očekivanja. Osjećaj povezanosti bit će snažan, ali i osjetljiv.

Posao: Na poslu će se pojaviti situacije koje zahtijevaju prilagodbu tuđim odlukama. Tempo rada bit će promjenjiv i teško predvidljiv. Suradnja s drugima igrat će ključnu ulogu u ishodima.

Zdravlje: Povećana osjetljivost bit će primjetna na emocionalnoj razini, što će se odraziti i na fizičko stanje. Umor će se javljati u valovima. Stabilnost će se lakše vraćati kroz mirnije aktivnosti.

Dnevni Horoskop Rak

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