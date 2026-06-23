Dnevni horoskop, Lav, 23. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će se pojaviti snažna potreba za priznanjem i potvrdom. Dinamika će biti obojena dramatičnijim emocionalnim reakcijama. Privlačnost će biti pojačana, ali i nestabilna.

Posao: Profesionalne situacije bit će usmjerene na isticanje i preuzimanje inicijative. Važne odluke mogle bi biti donesene pod pritiskom vanjskih okolnosti. Vidljivost će biti naglašena.

Zdravlje: Energija će biti visoka, ali povremeno neujednačena. Moguće su kratke epizode iscrpljenosti nakon intenzivnih aktivnosti. Ravnoteža će se teško održavati.