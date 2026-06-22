FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 22. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocionalna suzdržanost bit će naglašena kroz distancirane interakcije. Jedan odnos bit će promatran kroz praktične aspekte. Bliskost će se razvijati sporo.

Posao: Odgovornosti će biti povećane kroz dodatne zadatke. Jedan dugoročni plan bit će stabiliziran, ali bez brzih rezultata. Struktura rada bit će ojačana.

Zdravlje: Umor će se akumulirati kroz kontinuirani napor. Tijelo će tražiti stabilan ritam. Napetost u mišićima bit će prisutna.

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno