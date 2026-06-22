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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 22. 06. 2026.
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Ljubav: Emocije će biti duboke, ali skriveno izražene. Jedna tajna dinamika mogla bi biti otkrivena kroz indirektne znakove. Intenzitet odnosa bit će pojačan bez jasnog objašnjenja.

Posao: U profesionalnom okruženju odvijat će se promjene koje nisu odmah vidljive. Jedna situacija bit će riješena iza kulisa. Kontrola nad događajima bit će djelomično ograničena.

Zdravlje: Energija će biti koncentrirana, ali povremeno blokirana. Psihofizički pritisak bit će prisutan u pozadini. Regeneracija će se odvijati sporije nego inače.

Dnevni Horoskop škorpion

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