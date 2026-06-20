Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne, ali skriveno izražene. U jednom odnosu pojavit će se magnetska privlačnost. Tajne dinamike bit će naglašene.

Posao: U poslovnom okruženju odvijat će se procesi iza zatvorenih vrata. Informacije će biti djelomično skrivene ili odgođene. Transformacija jednog projekta bit će neizbježna.

Zdravlje: Energetske promjene bit će izražene kroz ciklične oscilacije. Tijelo će reagirati na emocionalni intenzitet. Potreba za regeneracijom bit će pojačana.

Snovi i vizije: Snovi će biti simbolički tamni i intenzivni. Pojavljivat će se slike dubine, vode i transformacije. U vizijama će dominirati osjećaj promjene.