Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 20. i 21. 06. 2026.
Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne, ali skriveno izražene. U jednom odnosu pojavit će se magnetska privlačnost. Tajne dinamike bit će naglašene.
Posao: U poslovnom okruženju odvijat će se procesi iza zatvorenih vrata. Informacije će biti djelomično skrivene ili odgođene. Transformacija jednog projekta bit će neizbježna.
Zdravlje: Energetske promjene bit će izražene kroz ciklične oscilacije. Tijelo će reagirati na emocionalni intenzitet. Potreba za regeneracijom bit će pojačana.
Snovi i vizije: Snovi će biti simbolički tamni i intenzivni. Pojavljivat će se slike dubine, vode i transformacije. U vizijama će dominirati osjećaj promjene.
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