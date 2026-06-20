Dnevni horoskop, Ovan, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će pojačana potreba za potvrdom emocija. U jednom odnosu bit će naglašena neočekivana promjena dinamike. Neki stari nesporazumi mogli bi biti iznenada razriješeni bez jasnog objašnjenja.

Posao: U poslovnom okruženju bit će uočena situacija u kojoj se preuzima inicijativa bez formalne odluke. Pojavit će se dojam da se planovi razvijaju brže nego što je očekivano. Jedan projekt bit će gurnut u novi smjer kroz vanjski utjecaj.

Zdravlje: Razina energije bit će povremeno promjenjiva, uz kratke periode pojačane vitalnosti. Tijelo će reagirati na tempo koji je tijekom tjedna bio nametnut. Potreba za odmorom bit će povremeno ignorirana pa će se to osjetiti kroz umor.

Snovi i vizije: Snovi će biti intenzivni i simbolički povezani s kretanjem i odlukama. Pojavljivat će se slike raskrižja i zatvorenih vrata koja se otvaraju sama od sebe. U vizijama će se naglašavati osjećaj promjene smjera.