Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se tražiti ravnoteža između dviju suprotnih emocija. Jedna situacija bit će doživljena kroz dualnost izbora. Harmonija će se stvarati kroz kompromisne trenutke.
Posao: Suradnje će biti pod utjecajem neizgovorenih očekivanja. Jedan dogovor bit će promijenjen kroz suptilne signale. Uspostavljanje ravnoteže bit će ključno.
Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će pojačana. Tijelo će reagirati na estetske i emocionalne podražaje. Potreba za mirom bit će izražena.
Snovi i vizije: Snovi će sadržavati motive ogledala i refleksija. Pojavljivat će se slike simetrije i ravnoteže. U vizijama će dominirati osjećaj izbora.
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