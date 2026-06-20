Dnevni horoskop, Vaga, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će se tražiti ravnoteža između dviju suprotnih emocija. Jedna situacija bit će doživljena kroz dualnost izbora. Harmonija će se stvarati kroz kompromisne trenutke.

Posao: Suradnje će biti pod utjecajem neizgovorenih očekivanja. Jedan dogovor bit će promijenjen kroz suptilne signale. Uspostavljanje ravnoteže bit će ključno.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu bit će pojačana. Tijelo će reagirati na estetske i emocionalne podražaje. Potreba za mirom bit će izražena.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati motive ogledala i refleksija. Pojavljivat će se slike simetrije i ravnoteže. U vizijama će dominirati osjećaj izbora.