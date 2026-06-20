Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. i 21. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će biti naglašena potreba za priznanjem i pažnjom. Jedan odnos bit će izložen testu ponosa i razumijevanja. Privlačnost će biti pojačana kroz dramatične trenutke.
Posao: U profesionalnom okruženju bit će primijećena promjena u načinu na koji se netko percipira. Uloga autoriteta bit će preispitana kroz vanjske okolnosti. Jedan projekt bit će stavljen u fokus javnosti.
Zdravlje: Vitalnost će biti visoka, ali nestabilna u određenim trenucima. Povećana aktivnost može dovesti do kratkih padova energije. Ravnoteža će se tražiti kroz odmor.
Snovi i vizije: Snovi će biti snažni i vizualno intenzivni. Pojavljivat će se slike reflektora i pozornica. U vizijama će dominirati osjećaj izloženosti.
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