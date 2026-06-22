Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 22. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna dinamika bit će obilježena neodlučnošću i promjenjivim signalima. Jedan odnos bit će pod utjecajem vanjskih mišljenja. Privlačnost će se razvijati kroz suptilne kontraste.
Posao: Suradnja će biti ključna, ali će dogovori povremeno ostajati nejasni. Jedan kompromis bit će postignut uz odgodu. Estetski ili kreativni aspekti bit će naglašeni.
Zdravlje: Osjetljivost živčanog sustava bit će pojačana. Umor će se pojavljivati u valovima. Potreba za smirenjem bit će implicitno prisutna.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Iz prometa isključeno 15 pijanih vozača, rekorder u Karlovcu napuhao 2,08 promila
emedjimurje /
Doček ljeta: Mađerkin breg zablistao u bojama prvog ljetnog jutra
RI PORTAL /
Startup inkubator: Predstavljamo najbolje timove 17. generacije - Štorija by Nona
dubrovački dnevnik /
Franković poslao posljednje upozorenje ugostiteljima: 'Oduzimat ćemo javne površine!'
e zadar /
Novi povijesni roman Božene Glavan tematizira Zadar i Vranu u doba Osmanskog Carstva
SiB /
Slavonac osvojio 80 tisuća eura u igri na sreću
Izdvojeno
SAMO DVA BODA /
Romelu Lukaku vrlo kritičan prema suigračima nakon kiksa, izbornik smiruje situaciju
TRAŽI SE NOVI ŠOK /
GOOOOOOL! Zelenortski Otoci šokirali Urugvaj s 35 metara za povijest
'NJEGOVA ODLUKA' /
Stanišić: 'Imali smo već tu situaciju, rekao sam Livakoviću gdje će Kane pucati'
POSLJEDNJI POZDRAV /
Vedrana Rudan užasnuta i sleđena: 'Bila je puna ljubavi prema ljudima da je to boljelo'
KONTINENT I DRŽAVA /
[KVIZ] Misliš da briljiraš u području geografije? Pokušaj imati sve točno na pitanjima o Australiji