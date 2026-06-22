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Dnevni horoskop, Vaga, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 22. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna dinamika bit će obilježena neodlučnošću i promjenjivim signalima. Jedan odnos bit će pod utjecajem vanjskih mišljenja. Privlačnost će se razvijati kroz suptilne kontraste.

Posao: Suradnja će biti ključna, ali će dogovori povremeno ostajati nejasni. Jedan kompromis bit će postignut uz odgodu. Estetski ili kreativni aspekti bit će naglašeni.

Zdravlje: Osjetljivost živčanog sustava bit će pojačana. Umor će se pojavljivati u valovima. Potreba za smirenjem bit će implicitno prisutna.

Dnevni Horoskop Vaga

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