Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz suptilne signale. U jednom odnosu pojavit će se snažna empatijska povezanost. Granice između stvarnog i zamišljenog bit će zamagljene.

Posao: U profesionalnom okruženju odvijat će se situacije iza kulisa koje nisu potpuno jasne. Intuicija će biti pojačana u donošenju zaključaka. Kreativni procesi bit će naglašeni.

Zdravlje: Tijelo će reagirati na emocionalne podražaje kroz promjene energije. Potreba za povlačenjem bit će izražena. Oporavak će dolaziti kroz mir i tišinu.

Snovi i vizije: Snovi će biti vrlo živi i simbolički bogati. Pojavljivat će se slike oceana, magle i fluidnih oblika. U vizijama će dominirati intuicija i predosjećaji.