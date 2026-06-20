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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 20. i 21. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će pojačana kroz suptilne signale. U jednom odnosu pojavit će se snažna empatijska povezanost. Granice između stvarnog i zamišljenog bit će zamagljene.

Posao: U profesionalnom okruženju odvijat će se situacije iza kulisa koje nisu potpuno jasne. Intuicija će biti pojačana u donošenju zaključaka. Kreativni procesi bit će naglašeni.

Zdravlje: Tijelo će reagirati na emocionalne podražaje kroz promjene energije. Potreba za povlačenjem bit će izražena. Oporavak će dolaziti kroz mir i tišinu.

Snovi i vizije: Snovi će biti vrlo živi i simbolički bogati. Pojavljivat će se slike oceana, magle i fluidnih oblika. U vizijama će dominirati intuicija i predosjećaji.

Dnevni Horoskop Ribe

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