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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se pojaviti potreba za slobodom i kretanjem. Jedna situacija bit će doživljena kroz optimizam i širenje perspektive. Privlačnost će biti povezana s nepoznatim.

Posao: Planovi će se širiti izvan početnih okvira. Jedna prilika dolazi iz daljine ili stranog utjecaja. Ograničenja će biti doživljena kao privremena.

Zdravlje: Fizička energija bit će nestabilna, ali brzo obnovljiva. Aktivnosti na otvorenom imat će pozitivan učinak. Umor će se kratko pojavljivati i brzo povlačiti.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s putovanjima i otvorenim prostorima. Pojavljivat će se slike cesta i horizonta. U vizijama će se naglašavati sloboda.

Dnevni Horoskop Strijelac

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