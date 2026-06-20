Dnevni horoskop, Strijelac, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će se pojaviti potreba za slobodom i kretanjem. Jedna situacija bit će doživljena kroz optimizam i širenje perspektive. Privlačnost će biti povezana s nepoznatim.

Posao: Planovi će se širiti izvan početnih okvira. Jedna prilika dolazi iz daljine ili stranog utjecaja. Ograničenja će biti doživljena kao privremena.

Zdravlje: Fizička energija bit će nestabilna, ali brzo obnovljiva. Aktivnosti na otvorenom imat će pozitivan učinak. Umor će se kratko pojavljivati i brzo povlačiti.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s putovanjima i otvorenim prostorima. Pojavljivat će se slike cesta i horizonta. U vizijama će se naglašavati sloboda.