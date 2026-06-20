Dnevni horoskop, Jarac, 20. i 21. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna suzdržanost bit će zamijenjena kratkim, ali značajnim trenucima bliskosti. U jednom odnosu pojavit će se stabilna, ali tiha povezanost. Osjećaji će se razvijati polako.

Posao: Strukture će biti testirane kroz neočekivane promjene. Jedna odgovornost bit će preusmjerena ili proširena. Stabilnost će se održavati kroz disciplinu.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati znakove umora akumuliranog kroz dulje razdoblje. Oporavak će se odvijati postupno. Rutina će imati stabilizirajući učinak.

Snovi i vizije: Snovi će biti čvrsti i povezani s planinama ili strukturama. Pojavljivat će se slike uspona i prepreka. U vizijama će dominirati izdržljivost.