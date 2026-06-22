Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 22. 06. 2026.
Ljubav: U ljubavnom životu bit će prisutna tiha distanca koja će se teško definirati. Jedan odnos bit će promatran iz nove perspektive, bez potrebe za intervencijom. Emocionalna sigurnost bit će dovedena u pitanje kroz suptilne promjene ponašanja.
Posao: Financijska pitanja bit će naglašena kroz neočekivane informacije. Stabilnost će biti privremeno narušena manjim administrativnim preprekama. Planovi će se razvijati sporije nego što je očekivano.
Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će povećana, posebno u području probave. Umor će se nakupljati postupno i neprimjetno. Ritmičnost dana bit će poremećena promjenama energije.
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