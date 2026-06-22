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Dnevni horoskop, Ovan, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 22. 06. 2026.
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Ljubav: U emocionalnom području bit će pokrenuti neočekivani razgovori koji će ostaviti snažan dojam. Neke stare napetosti bit će nenametljivo ponovno otvorene, ali bez jasnog zaključka. Privlačnost prema jednoj osobi bit će pojačana kroz neizrečene signale.

Posao: Na radnom mjestu bit će primijećen povećan pritisak zbog rokova koji se približavaju. Jedna odluka bit će donesena pod utjecajem vanjskih okolnosti, bez puno kontrole. Suradnja s drugima bit će obilježena brzim promjenama smjera.

Zdravlje: Energija će se povremeno mijenjati, uz kratke periode iscrpljenosti. Tijelo će reagirati na stres kroz pojačanu osjetljivost. Potreba za odmorom bit će jasno naglašena kroz fizičke signale.

Dnevni Horoskop Ovan

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