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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 06. 2026.
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Ljubav: Komunikacija će biti pojačana, ali će se poruke često tumačiti na više načina. Jedan susret mogao bi ostaviti dvosmislen dojam. Emocionalna povezanost bit će isprepletena s intelektualnim preispitivanjima.

Posao: Informacije će pristizati brzo i u fragmentima, stvarajući osjećaj žurbe. Očekivanja drugih bit će teško usklađena s osobnim ritmom. Jedan projekt bit će privremeno odgođen zbog nedostatka jasnih smjernica.

Zdravlje: Mentalna napetost bit će izraženija nego fizički simptomi. Koncentracija će povremeno slabiti. Potreba za mentalnim rasterećenjem bit će naglašena kroz nemir.

Dnevni Horoskop Blizanci

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