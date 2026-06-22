Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 06. 2026.

Ljubav: Komunikacija će biti pojačana, ali će se poruke često tumačiti na više načina. Jedan susret mogao bi ostaviti dvosmislen dojam. Emocionalna povezanost bit će isprepletena s intelektualnim preispitivanjima.

Posao: Informacije će pristizati brzo i u fragmentima, stvarajući osjećaj žurbe. Očekivanja drugih bit će teško usklađena s osobnim ritmom. Jedan projekt bit će privremeno odgođen zbog nedostatka jasnih smjernica.

Zdravlje: Mentalna napetost bit će izraženija nego fizički simptomi. Koncentracija će povremeno slabiti. Potreba za mentalnim rasterećenjem bit će naglašena kroz nemir.