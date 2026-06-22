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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 22. 06. 2026.
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Ljubav: Odnosi će biti obilježeni naglim promjenama raspoloženja. Jedan susret mogao bi potaknuti neočekivanu emocionalnu reakciju. Sloboda će biti naglašena kao dominantna tema.

Posao: Planovi će se mijenjati u hodu zbog novih informacija. Jedna prilika bit će otvorena, ali ne odmah stabilna. Kretanje prema naprijed bit će ubrzano.

Zdravlje: Vitalnost će biti visoka, ali nestabilna. Energija će se brzo trošiti i obnavljati. Potreba za fizičkom aktivnošću bit će izražena.

Dnevni Horoskop Strijelac

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