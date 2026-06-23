Dnevni horoskop, Ovan, 23. 06. 2026.

Ljubav: U emotivnom području bit će naglašena potreba za jasnijim razotkrivanjem osjećaja. Neočekivani razgovor mogao bi otvoriti teme koje su dugo bile potisnute. U odnosima će se stvarati dojam sudbinskog pomaka.

Posao: Na poslovnom planu bit će pokrenuti procesi koji su ranije bili odgođeni. Pojavit će se situacije u kojima će se odluke donositi brže nego inače. Suradnje će biti pod utjecajem promjenjivih okolnosti.

Zdravlje: Energija će se izmjenjivati u valovima, uz povremene padove koncentracije. Tijelo će tražiti više odmora nego što je uobičajeno. Osjetit će se pojačana mentalna napetost.