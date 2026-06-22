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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 22. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 22. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će izražena kroz intuitivne dojmove. Jedan odnos bit će prožet snažnim, ali neizrečenim osjećajima. Granice između stvarnog i zamišljenog bit će zamagljene.

Posao: Kreativni procesi bit će pojačani, ali bez jasne strukture. Jedna situacija bit će riješena kroz intuiciju. Organizacija će biti povremeno narušena.

Zdravlje: Energetska razina bit će promjenjiva i osjetljiva na okolinu. Umor će se pojavljivati iznenada. Potreba za povlačenjem bit će naglašena.

Dnevni Horoskop Ribe

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