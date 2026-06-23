Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 06. 2026.
Ljubav: Komunikacija će biti pojačana, ali i ispunjena nesporazumima koji se lako mogu razjasniti. Novi kontakti mogli bi biti naglašeni kroz neočekivane susrete. Emocionalna dinamika bit će promjenjiva.
Posao: Informacije će se kretati brzo, a odluke će biti donošene u kratkim rokovima. Višestruke obveze mogle bi se preklapati. Kreativna rješenja bit će prepoznata u pravom trenutku.
Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, što će stvarati osjećaj nemira. San bi mogao biti isprekidan. Potreba za mentalnim rasterećenjem bit će izražena.
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