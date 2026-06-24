Dnevni horoskop, Bik, 24. 06. 2026.

Ljubav: U odnosima će se pojaviti osjećaj stabilnosti, ali i blaga emotivna distanca koja se teško objašnjava. Stare emocije mogu se nakratko vratiti kroz sjećanja ili poruke. Intimnost će biti izraženija kroz tihe geste nego kroz riječi.

Posao: Financijske i praktične teme bit će u prvom planu, uz potrebu za preciznim planiranjem. Određeni dogovori mogli bi se usporiti zbog vanjskih okolnosti. Strpljenje će biti ključ u situacijama koje ne napreduju očekivanom brzinom.

Zdravlje: Naglašena će biti potreba za opuštanjem i usporavanjem ritma. Osjetljivost u području vrata i ramena mogla bi se povremeno pojačati. Stabilnost će se lakše postići u mirnijem okruženju.