Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 24. 06. 2026.
Ljubav: U odnosima će se pojaviti osjećaj stabilnosti, ali i blaga emotivna distanca koja se teško objašnjava. Stare emocije mogu se nakratko vratiti kroz sjećanja ili poruke. Intimnost će biti izraženija kroz tihe geste nego kroz riječi.
Posao: Financijske i praktične teme bit će u prvom planu, uz potrebu za preciznim planiranjem. Određeni dogovori mogli bi se usporiti zbog vanjskih okolnosti. Strpljenje će biti ključ u situacijama koje ne napreduju očekivanom brzinom.
Zdravlje: Naglašena će biti potreba za opuštanjem i usporavanjem ritma. Osjetljivost u području vrata i ramena mogla bi se povremeno pojačati. Stabilnost će se lakše postići u mirnijem okruženju.
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