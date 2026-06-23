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Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 06. 2026.
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Ljubav: Emocionalna osjetljivost bit će izražena kroz duboke intuitivne dojmove. Odnosi će se razvijati kroz suptilne signale i neizgovorene emocije. Maštovitost će biti pojačana.

Posao: Kreativni procesi bit će naglašeni i snažno izraženi. Realnost i intuicija miješat će se u donošenju odluka. Inspiracija će se pojavljivati u valovima.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, posebno na emocionalne podražaje. Energija će varirati kroz dan. Potreba za mirom bit će izražena.

Dnevni Horoskop Ribe

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