Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 23. 06. 2026.
Ljubav: Emocionalna stabilnost bit će naglašena, ali uz dozu unutarnje distance. Odnosi će se razvijati sporije nego očekivano. Povjerenje će se graditi postupno.
Posao: Odgovornosti će biti povećane, uz jasnu potrebu za disciplinom. Dugoročni planovi bit će u fokusu. Rezultati će se ostvarivati kroz postojan rad.
Zdravlje: Tijelo će pokazivati znakove umora zbog opterećenja. Stabilnost će se održavati uz potrebu za odmorom. Napetost će se nakupljati u tišim oblicima.
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