FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 23. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 23. 06. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Emocionalna stabilnost bit će naglašena, ali uz dozu unutarnje distance. Odnosi će se razvijati sporije nego očekivano. Povjerenje će se graditi postupno.

Posao: Odgovornosti će biti povećane, uz jasnu potrebu za disciplinom. Dugoročni planovi bit će u fokusu. Rezultati će se ostvarivati kroz postojan rad.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati znakove umora zbog opterećenja. Stabilnost će se održavati uz potrebu za odmorom. Napetost će se nakupljati u tišim oblicima.

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno