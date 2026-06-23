Dnevni horoskop, Jarac, 23. 06. 2026.

Ljubav: Emocionalna stabilnost bit će naglašena, ali uz dozu unutarnje distance. Odnosi će se razvijati sporije nego očekivano. Povjerenje će se graditi postupno.

Posao: Odgovornosti će biti povećane, uz jasnu potrebu za disciplinom. Dugoročni planovi bit će u fokusu. Rezultati će se ostvarivati kroz postojan rad.

Zdravlje: Tijelo će pokazivati znakove umora zbog opterećenja. Stabilnost će se održavati uz potrebu za odmorom. Napetost će se nakupljati u tišim oblicima.