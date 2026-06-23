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Dnevni horoskop, Vaga, 23. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 23. 06. 2026.
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Ljubav: U odnosima će se tražiti ravnoteža između davanja i primanja. Neočekivane emocije mogle bi poremetiti prividnu stabilnost. Privlačnost će se razvijati kroz suptilne signale.

Posao: Suradnje će biti u fokusu, uz potrebu za kompromisom. Određene odluke bit će odgađane zbog nejasnih okolnosti. Diplomacija će imati ključnu ulogu.

Zdravlje: Osjetljivost na stres bit će pojačana. Tijelo će reagirati na emocionalne promjene. Potrebno će biti više unutarnje ravnoteže.

Dnevni Horoskop Vaga

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