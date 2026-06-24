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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 06. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 06. 2026.
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Ljubav: Komunikacija će biti naglašena, ali će se dio poruka tumačiti drugačije od namjere. Privlačnost prema novim osobama mogla bi se iznenada pojaviti. Emocionalni odnosi bit će ispunjeni promjenjivim raspoloženjima.

Posao: Informacije će dolaziti brzo i u više smjerova, što će stvarati osjećaj ubrzanja. Dogovori će se mijenjati u zadnji trenutak, bez jasnog upozorenja. Snalažljivost će biti u fokusu kroz cijeli dan.

Zdravlje: Mentalna napetost bit će povremeno izražena zbog preopterećenosti informacijama. Kraći odmori donijet će trenutno olakšanje. Energija će oscilirati između aktivnosti i potrebe za povlačenjem.

Dnevni Horoskop Blizanci

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