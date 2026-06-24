Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 06. 2026.
Ljubav: Komunikacija će biti naglašena, ali će se dio poruka tumačiti drugačije od namjere. Privlačnost prema novim osobama mogla bi se iznenada pojaviti. Emocionalni odnosi bit će ispunjeni promjenjivim raspoloženjima.
Posao: Informacije će dolaziti brzo i u više smjerova, što će stvarati osjećaj ubrzanja. Dogovori će se mijenjati u zadnji trenutak, bez jasnog upozorenja. Snalažljivost će biti u fokusu kroz cijeli dan.
Zdravlje: Mentalna napetost bit će povremeno izražena zbog preopterećenosti informacijama. Kraći odmori donijet će trenutno olakšanje. Energija će oscilirati između aktivnosti i potrebe za povlačenjem.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Više od 150 događanja! Počinje Zvjezdano ljeto
emedjimurje /
Mjesni odbor odlazi u povijest? Pucnjava i nered u domu prelili čašu
RI PORTAL /
Neven Šantić: Hoće li bezobzirna državna birokracija uništiti Fotoklub Rijeka?
dubrovački dnevnik /
Požare uzrokovali udari munja, onaj u Konavlima gasit će i kanaderi
e zadar /
Zadranin Ivan Beram novi voditelj omladinskog pogona KK Zadar
SiB /
Slavonci se kuhaju na više od 30 stupnjeva, a prijeti i novo nevrijeme
Izdvojeno
NISU NAM POMOGLI /
Remi Gane i Engleske nije nam išao na ruku: Evo u kakvoj je poziciji Hrvatska
PRAVI SASTAV /
Navijači ne mogu vjerovati da je Dalić njega stavio u prvu postavu: Dallasić oduševio komentarom